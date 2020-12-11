ОСТАННІ НОВИНИ

Пішла до школи та зникла: на Самбірщині розшукують 14-річну дівчину

Вероніка Рой

|

На Самбірщині поліцейські оголосили в розшук 14-річну Віолетту Єрмілову, що пішла до школи та додому не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Віолетта Єрмілова є мешканкою міста Рудки, учениця 9-го класу однієї з місцевих шкіл. Дівчина 10 грудня зранку пішла з дому до школи – з того часу відомостей про її місце перебування немає.

Прикмети зниклої: вік 14 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве, довге.

Реклама партнерів

Була одягнена у сірий светр, сіру хутряну безрукавку, темно-синій плащ, чорні чоботи (угі), на голові – біла шапка з помпоном. Може мати з собою наплічник бордового та помаранчевого кольорів.

До усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування школярки, прохання зголоситись на оперативну лінію 102 або у Самбірський відділ поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...