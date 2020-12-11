Пішла до школи та зникла: на Самбірщині розшукують 14-річну дівчину

На Самбірщині поліцейські оголосили в розшук 14-річну Віолетту Єрмілову, що пішла до школи та додому не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Віолетта Єрмілова є мешканкою міста Рудки, учениця 9-го класу однієї з місцевих шкіл. Дівчина 10 грудня зранку пішла з дому до школи – з того часу відомостей про її місце перебування немає.

Прикмети зниклої: вік 14 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве, довге.

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Була одягнена у сірий светр, сіру хутряну безрукавку, темно-синій плащ, чорні чоботи (угі), на голові – біла шапка з помпоном. Може мати з собою наплічник бордового та помаранчевого кольорів.

До усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування школярки, прохання зголоситись на оперативну лінію 102 або у Самбірський відділ поліції.

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Фото: поліція