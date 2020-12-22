COVID-вакцина має бути ефективною проти нового штаму вірусу, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що нова вакцина проти коронавірусу все ще повинна працювати проти нового штаму вірусу, який швидко поширюється у Великій Британії. Про це пише Укрінформ з посиланням на Global News.

За словами головного технічного спеціаліста ВООЗ Марії Ван Керкхов, в організації вважають, що новий штам коронавірусу, виявлений у Британії, не впливає на ефективність вакцини від COVID-19. Також вона додала, що на даний момент немає жодних доказів, що мутований вірус може збільшити «тяжкість, пов’язану з цією хворобою».

«Велика Британія повідомила нам, що вони не вірять, що це вплине на вакцину. Тож це хороша новина», – сказала вона.

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Провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан зазначив, що за останні місяці з’явилося кілька нових штамів. Однак він підкреслив, що вони не викликають занепокоєння, додавши, що жоден з штамів ще не вплинув на важкість перебігу хвороби та не навчився «ховатися» від діагностики або від вакцин.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія, Гонконг та ін.

Додамо, Європейське медичне агентство дало дозвіл на ринкове використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer.

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