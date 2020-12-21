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Професора УКУ Ігоря Скочиляса поховають на Личаківському цвинтарі

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Львівського історика, професора Українського католицького університету Ігоря Скочиляся, який помер через коронавірус, поховають на Личаківському цвинтарі. Про це йдеться на Facebook-сторінці УКУ.

 

21 грудня о 19:00 у Церкві Святої Софії – Премудрості Божої відбудеться парастас за Ігорем Скочилясом. Аби уникнути скупчення людей, просять приходити до церкви для прощання раніше. Домовина з тілом буде у церкві орієнтовно о 16-17 год.

Чин похорону Ігоря Скочиляса відбудеться у вівторок, 22 грудня, об 11:00 в Церкві Святої Софії – Премудрості Божої. Заупокійна Літургія розпочнеться о 9:00.

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Поховють Ігоря Скочиляса на Личаківському цвинтарі.

Поминальні заходи будуть транслюватися в онлайні. Деталі повідомлять згодом на сайті УКУ.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що від ускладнень коронавірусної інфекції помер Ігор Скочиляс.

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Фото: УКУ

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