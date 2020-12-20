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Коронавірус забрав життя професора УКУ Ігоря Скочиляса

Вероніка Рой

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На 53 році життя відійшов у вічність відомий львівський історик, краєзнавець, професор Українського католицького університету Ігор Скочиляс. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Ігор Скочиляс тривалий час перебував у реанімації через ускладнення від коронавірусної хвороби.

Ігор Скочиляс народився 5 квітня 1967 в селі Цигани Борщівського району Тернопільської області. Був співзасновником краєзнавчого товариства «Джерело» (м. Борщів) та співредактором науково-краєзнавчого збірника «Літопис Борщівщини». У 1992—1995 роках був членом редколегії наукового збірника «Україна в минулому», головою історичної та член Археографічної комісій НТШ.

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Також був старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України. З 1999 року – викладач кафедри церковної історії Українського католицького університету. У 2010 став деканом гуманітарного факультету Українського католицького університету.

Ігор Скочиляс – автор понад 200 статей, розвідок з історії Тернопільщини, історії церкви в Україні.

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Фото: Еспресо

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