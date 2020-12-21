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Оголосили дати проведення 28 BookForum

Ольга Денисяка

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15−19 вересня 2021 року у Львові відбудеться 28 Львівський міжнародний BookForum – головний культурний фестиваль країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Формат фестивалю ми оголосимо вже у 2021 році, проте сподіваємось, що все ж таки вдасться частину подій провести офлайн. Усі скучили за традиційними зустрічами з авторами, живими дискусіями та фестивальною атмосферою. А досвід проведення 27 BookForum в онлайн-форматі дозволить зробити наступний фестиваль доступнішим для тих, хто не може приїхати до Львова», – зазначають організатори.

Нагадаємо, що 27 BookForum у зв’язку з пандемією вперше відбувся в онлайн-форматі. Детальніше про особливості фестивалю в новому форматі читайте за цим посиланням.

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