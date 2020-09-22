Майже 200 тисяч переглядів та 300 учасників: як відбувся 27 BookForum в онлайн форматі

Завершився 27 BookForum – головний культурний фестиваль країни, який у зв’язку з пандемією вперше відбувся в онлайн-форматі. Упродовж п’яти днів відвідувачі мали змогу переглянути події та зустрітись з улюбленими авторами дотримуючись усіх карантинних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Спеціально до 27 BookForum було оновлено вебсайт фестивалю, аби усі охочі могли легко переглянути події та поспілкуватись з улюбленими авторами.

Країни-учасниці 27 BookForum: Австралія, Аргентина, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, Польща, США, Франція, Швеція, Шотландія.

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Почесною гостею 27 BookForum стала всесвітньо відома американська письменниця і музикантка Патті Сміт. До ефірів долучилися також Фернанда Мельчор, яка є однією із найяскравіших нових голосів мексиканської літератури і чий роман «Сезон ураганів» отримав низку престижних нагород, британський письменник Пітер Померанцев, який особисто презентував книгу «Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності», а також австралійська письменниця Гізер Морріс, авторка світового бестселера «Татуювальник Аушвіцу».

З Великої Британії на зв’язок з учасниками фестивалю вийшли письменник, чемпіон з поетичного слему Кейс Джаррет, дитяча письменниця, екоактивістка, письменниця Сасі Лойд, а також авторка та ілюстраторка книжок для дітей та молоді «Як приборкати дракона» Крессида Ковелл.

На 27 BookForum відбулися події за участі багатьох письменників з Німеччини. Серед них: Уте Енґелькенмаєр, керівниця відділу «Сервіс та інформація» Бібліотеки Дортмундського технічного університету, членкиня президії Німецької бібліотечної асоціації та Постійного комітету з питань менеджменту бібліотечних асоціацій ІФЛА; та Софі Маннс-Зюсбріх, працівниця Бібліотеки Лейпцизького університету, членкиня комісії з питань професійної кваліфікації Німецької бібліотечної асоціації.

Зі Сполучених Штатів вийшов на зв’язок Дорж Бату, письменник бурято-монгольського походження, автор книжок «Франческа. Повелителька траєкторій» та «Франческа. Володарка офіцерського жетона».

Завітав на онлайн-трансляції і Шон Байзел – шотландський книготорговець, автор мемуарів «Щоденник книгаря». Сьогодні Шон є власником найбільшого в Шотландії букіністичного магазину вживаних книг (понад 100 тисяч примірників), який офіційно визнано «національним книжковим містом».

Гостем з Австралії став письменник ДіБіСі П’єр, володар премії «Booker Man Prize». Про свою роботою над новою книгою репортажів «Як нагодувати диктатора», що вийшла друком у Видавництві Старого Лева, розповів польський автор Вітольд Шабловський. До польської делегації на фестивалі приєдналися: фантаст Роберт Ваґнер, автор роману «Голокост F» Цезарій Збєшховський, письменниця та літературна критикиня Анна Каньтох і творець «Контрабандистів» Конрад Янчура.

Третій рік поспіль BookForum став майданчиком для знайомства авторів з міжнародної платформи Versopolis з українським читачем. Цьогоріч її представляли Гелен Айворі з Великої Британії, Бурджу Шагін зі Швеції, Дебора Вукушич з Іспанії, а також тринаціональна поетка Таня Габерланд. Ця престижна Всеєвропейська поетична платформа об’єднує 15 фестивалів з 13 країн Європи: Словенії, Словаччини, Македонії, Хорватії, Великої Британії, Бельгії, Італії, Іспанії, Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, Швеції, Литви та України.

У межах фестивалю відбувся XI Львівський міжнародний бібліотечний форум, організований Українською бібліотечною асоціацією. У програмі форуму 37 подій. Цьогорічна тема Бібліотечного форуму: «Бібліотекарі: хто ми є?».

Відкриття 27 Львівського міжнародного BookForum

16 вересня на сайті та фейсбук-сторінці BookForum відбулась офіційна церемонія відкриття 27 Львівського міжнародного BookForum та оголошення переможця та фіналістів першої українсько-єврейської літературної премії «Зустріч».

Переможцем першого року книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія» став роман «Вічний календар» Василя Махна (Видавництво Старого Лева, м. Львів).

На фейсбук-сторінці фестивалю, де транслювалось відкриття, подію переглянуло понад 24 тисячі користувачів. Подивитись подію в записі можна і зараз.

27 BookForum мовою цифр:

Понад 187 928 переглядів подій (крім професійної програми та подій Бібліофоруму) на сторінках фестивалю у фейсбуці та на ютубі

137 подій у програмі, з них 37 подій Львівського міжнародного бібліотечного форуму.

300 учасників: авторів, видавців, ілюстраторів, перекладачів, громадських активістів та культурних менеджерів

23 іноземні автори

31 тематичний кластер та спецпроєкт

«Говорити про загальні перегляди фестивалю наразі зарано, адже усі події 27 BookForum безкоштовні і надалі залишатимуться у вільному доступі на сайті bookforum.ua та на фейсбук-сторінці організації. Ми будемо постійно оновлювати дані і наприкінці жовтня будемо готові оголосити про остаточні цифри. Упродовж наступного місяця ми плануємо опублікувати усі події на нашій фейсбук-сторінці, адже у нас там активніша аудиторія і усі охочі матимуть змогу їх переглянути. Ми розуміємо, що онлайн-формат відкриває перед відвідувачами багато можливостей, адже тепер не потрібно бути прив’язаним до конкретної години, а події можна подивитись будь-де і будь-коли. То ж думаємо, що кількість переглядів подій фестивалю збільшиться», – зазначають організатори.

Львівський портал повідомляв, що в рамках конкурсу «BookForum Best Book Award-2020» визначили найкращі книги головного культурного фестивалю країни. З їх переліком можна ознайомитись за посиланням.