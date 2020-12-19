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У парламенті з'явився проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Вероніка Рой

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Про це інформує УП.

 

Проєкт постанови № 4525 від 18 грудня передано на розгляд керівництву парламенту.

Авторами проєкту є народні депутати з фракцій «Голос» та «Європейська солідарність»: Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Наталія Піпа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина.

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Текст проєкту поки не оприлюднено.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами «за». Присягу він складав під крики «ганьба». До цього Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти.

Згодом нардепка від «Голосу»  заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи «ОПЗЖ», яких фізично не було у сесійній залі парламенту.

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