У МОЗ розповіли, коли очікують спад COVID в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що з квітня 2021 року епідемія коронавірусу в Україні піде на спад. Цьому посприяють початок вакцинації та люди, які вже перехворіли на коронавірус. Про це міністр розповів в інтерв’ю hromadske.

Він зазначив, що влада нині намагається отримати перші дози вакцин у лютому 2020 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією – це колективний імунітет.

«Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити щонайменше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація», – переконаний Степанов.

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Раніше головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко також прогнозував, що COVID в Україні найімовірніше піде на спад навесні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в рамках ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року. В Україні вакцинацію від коронавірусу планують проводити у три етапи. У МОЗ кажуть, що першочергово вакцинації потребують люди, які належать до основних груп ризику. Це приблизно 21 млн громадян.

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