«ХотАртХол». У Палаці Хоткевича відкрили молодіжну галерею

У Палаці Гната Хоткевича відкрили «ХотАртХол» – першу молодіжну галерею, покликану експонувати мистецькі дебюти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Згідно із проєктом, новий простір тепер має поділ на виставкову, прохідну та зону очікування. Крім того, було відновлено історичну справедливість функціональності приміщення, а також відновлено деталі інтер’єру – зокрема, відтворені старі двері із шпонованим малюнком на них та латунними ручками 80-х років. Автором візуальної концепції галереї є дизайнер Віталій Шидей.

Реклама партнерів

«Ідея створити в приміщенні Палацу галерею виникла ще у 2018 році під час розробки командою установи стратегії за керівництва колишньої директорки Оксани Зварич. До SWOT-аналізу та формування стратегії були залучені 50 менеджерів культури Львова. Саме тоді було вирішено, що галереї в Палаці бути. Згодом про галерею заговорили студенти-архітектори в ході воркшопу щодо розробки бачення, як мають функціонувати простори Палацу. Стіни будівлі неодноразово ставали простором для виставок художніх робіт, адже в Палаці функціонує студія образотворчого мистецтва. Тому складається враження, що галерея – це щось таке невід’ємне і саме те, що мало б рано чи пізно статись в цій установі, лише бракувало самого бачення, як це має бути. І воно з’явилося під час роботи над проєктною заявкою на ґрант інфраструктурної підтримки від «House of Europe» завдяки розробці візуалізації Віталія Шидея, допомоги Богдани Брилинської та напрацювань щодо концепції Діани Ігнатенко та команди установи», – сказала завідувачка проєктного менеджменту Палацу Хоткевича, голова ГО «Львівський культурний центр»Юлія Рудюк.

У 2020 році вдалося здійснити перший поверх галереї. У планах команди – завершити первинну ідею та зробити нижній, другий поверх галереї із мультимедійною функціональністю – там будуть влаштовані різноманітні звукові та світлові технічні можливості, які зможуть відтворювати сценарії, необхідні для митців.

Варто зазначити, що «ХотАртХол» – це також велика нагода і для юних вихованців образотворчих студій Палацу Гната Хоткевича, яких тут навчається понад пів сотні. До слова, у 2021 році в Палаці Хоткевича для них також буде зроблено велику сучасну мистецьку майстерню, проєкт якої переміг цьогоріч на Громадському бюджеті Львова.

«ХотАртХол» – це галерея не лише для вихованців Палацу Хоткевича, а й для митців будь-якого віку, які мають креативні ідеї та шукають якісний виставковий простір для втілення сміливих задумок. Наразі команда активно напрацьовує детальну концепцію функціонування галереї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.