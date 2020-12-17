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Через Львів курсуватимуть потяги до Ужгорода та Ворохти

Вероніка Рой

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З 24 грудня Укрзалізниця запускає поїзди №5/6 Ужгород — Херсон та №149/150 Харків — Ворохта, які курсуватимуть через день. Обидва потяги матимуть зупинку у Львові. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниці».

 

Поїзд №5/6 Ужгород — Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10 та прибуття до Ужгорода о 13:11. Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Поїзд №149/150 Харків — Полтава — Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51 та прибуття до Харкова о 13:20. Завдяки цьому поїзду можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

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З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо, 15 грудня Укрзалізниця призначила потяг з Києва до карпатського селища Славське, відомого гірськолижними курортами.

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