«Написав прощальне повідомлення»: патрульні врятували 21-річного хлопця від самогубства

У Львові патрульні врятували 21-річного хлопця, який намагався покінчити з життям самогубством. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився 16 грудня. Патрульні отримали виклик від жінки, на вулиці Хоткевича її племінник намагається покінчити життя самогубством. Він написав їй прощальне повідомлення та на дзвінки не відповідає.

Патрульні за лічені хвилини були під дверима помешкання хлопця. Вони стукали у двері, однак – безрезультатно. На місце події прийшла заявниця і повідомила, що її родич підняв слухавку. Разом із жінкою вони почали спілкуватися з ним через зачинені двері.

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Патрульні вмовили хлопця відчинити двері. Він розповів, що в момент, коли збирався вчинити самогубство, раптом постукали у двері (йдеться про патрульних, – ред) і він передумав. Хлопець має психічний розлад.

На місце події викликали швидку допомогу.

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