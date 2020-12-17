Майже третина українців вважає COVID-статистику перебільшеною

В Україні 45% громадян переконані, що офіційна статистика щодо масштабів коронавірусу у країні применшена. 31% навпаки вважають, що ця інформація є перебільшеною, і лише 15% переконані, що вона об’єктивна. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«Порівняно з березнем кількість тих, хто вважає статистику щодо короновірусу перебільшеною, зросла втричі (з 11 до 31%). Частіше вважають статистику перебільшеною молодь, а також ті, хто рідко відслідковують новини про коронавірус», – резюмують в результатах опитування.

Також зазначається, що діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 29%, не задоволені – 67%.

Реклама партнерів

Довідка:

Опитування проводили 12-14 грудня. В ньому взяли участь 2,5 тис. грн респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Львівський портал, більшість українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити нокдаун з 8 січня, водночас 41% – проти цього.

Як відомо, повний локдаун в Україні введуть відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року.

Наразі коронавірус діагностовано у 931 751 людини. При цьому від ускладнень, спричинених COVID-19, вже померли 15 996 людини, одужали 548 356 українців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.