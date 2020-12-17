До свята Миколая у Львові 670 дітей отримають грошову допомогу

У Львові до Дня святого Миколая 670 дітей, які найбільше потребують підтримки, отримають грошову допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, згідно із розпорядженнями, одноразову виплату з міського бюджету Львова отримають:

діти до 18 років осіб з інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї груп, та осіб з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп. Таких діток у Львові мешкає 177, й отримають вони по 1 500 грн. Загальна сума виплат — 265 500 грн;

діти-сироти та діти, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях у Львові. Загалом 400 дітей цієї категорії отримає до Миколая по 1 000 грн;

діти, у тому числі пасинки, падчерки, усиновлені (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні – мешканці м. Львова. Загальна сума виплат — 930 000 грн. Тобто 93 дитини отримають по 10 000 грн.

Кошти нададуть у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова та Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні – мешканців м. Львова.

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Крім того, управління соціального захисту закупило ще для 800 дітей солодкі подарунки. На закупівлю солодощів скерувати майже 50 000 грн. Зокрема, подарункові набори з цукерками отримають діти із багатодітних родин, в яких є 6 і більше дітей, діти, що користуються кріслами колісними, а також діти з ампутацією кінцівок.

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