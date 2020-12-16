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На Львівщині перша ОТГ прийняла бюджет

Соломія Головіна

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На Львівщині перша ОТГ прийняла бюджет: мова йде про Гніздичівську селищну територіальну громаду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що цьогоріч у Львівській області затверджуватимуть 81 місцевий бюджет (обласний, 7 районних, 73 територіальних громад). У попередні роки в області налічувалось 607 місцевих бюджетів.

Вчора, 15 грудня, в другому читанні затверджено державний бюджет України на 2021 рік. Для місцевих фінансових органів це основний закон для формування відповідних бюджетів.

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“Водночас із державним бюджетом затверджено перший місцевий бюджет на Львівщині – Гніздичівської селищної територіальної громади. Це й не дивно, згадана громада функціонує 5-ий рік. Проте, для більшості громад досвід формування та затвердження бюджету відбуватиметься вперше. Серед них є 23 територіальні громади, якісне формування бюджетів яких викликають велике занепокоєння», – наголосив директор департаменту фінансів Олег Демків.

Окрім Гніздичівської громади, відповідно до даних територіальних громад, цього тижня планують затвердити свої бюджети Новокалинівська, Жовтанецька, Шегинівська, Розвадівська, Славська, Кам’янко-Бузька, Зимноводівська, Івано-Франківська, Ралівська, Трускавецька територіальні громади.

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно), на який припадає державний вихідний. Тобто останній день затвердження бюджетів – 24 грудня.

«Тому, наголошуємо на оперативності (ст. 77 БКУ) і очікуємо активізації усіх учасників бюджетного процесу, адже невиконання місцевими радами своїх повноважень щодо своєчасного затвердження місцевого бюджету має негативний вплив на фінансування запланованих видатків», – акцентував Олег Демків.

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