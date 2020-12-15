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Україна отримала держбюджет на 2021 рік

Наталя Дуляба

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У вівторок, 15 грудня, Верховна Рада України прийняла держбюджет на 2021 рік. «За» проголосували 289 народних депутатів, пише УП.

 

ЗУ «Про державний бюджет на 2021 рік» у другому читанні та в цілому підтримали 289 нардепів.

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Представляючи проєкт бюджету-2021, міністр фінансів Сергій Марченко вкотре назвав його «бюджетом можливостей». Зокрема, він заявив, що до другого читання капітальні видатки збільшили на 10,2 млрд грн – до 100 млрд грн.

За словами міністра, зросли й видатки на безпеку і оборону до 5,93% ВВП, також передбачено, зокрема, 89 млрд грн на «Велике будівництво», 4,5 млрд грн – на розвиток залізниці, 2,4 млрд грн – на аеропорти.

Міністр фінансів додав, що бюджет збалансований та реальний до виконання і закликав нардепів підтримати його.

Як пише Уніан, дохідна частина держбюджету-2021 передбачає 1 трлн 92 млрд грн, витрати ж сягнуть 1 трлн 328 млрд грн. Тобто державний бюджет України на наступний рік є дефіцитним (дефіцит становить 5,5% валового внутрішнього продукту).

На питання, чому не змінюється оборонний бюджет при збільшенні видатків на силові органи, Сергій Марченко ще раз вказав, що на сектор безпеки оборони і безпеки закладені рекордні цифри.

«Дефіцит бюджету у 2020 році буде профінансований. Не переживайте, підставами для цього є останні аукціони, макрофінансова допомога. Накопичені видатки на грудень є проблемою, але ми з нею справимся, не переживайте», – запевнив Марченко.

На питання щодо збільшення видатків на Офіс президента, міністр зауважив, що між 1 і 2 читанням видатки були зменшені на 273 млн грн.

«Жодних підстав вважати, що ми зменшуємо видатки на оборону, немає», – також запевнив він нардепів.

Як писав Львівський портал, у першому читанні ВРУ погодила проєкт держбюджету-2021 із дірою у 270 млрд грн.

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