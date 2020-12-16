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Мешканців Львівщини попереджають про туман

Наталя Дуляба

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У четвер, 17 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну, але суху погоду з туманом та ожеледицею. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°C. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів. Вночі та в першій половині дня на Львівщині обіцяють туман видимістю 200-500 м, слабку ожеледь та ожеледицю на дорогах.

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Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки і переходити дорогу лише у спеціально встановлених місцях. Натомість водіїв просять бути максимально обережними за кермом: дотримуватись швидкісного режиму й не гальмувати різко.

Детальніше про те, як не травмуватися під час ожеледиці, читайте за цим посиланням.

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