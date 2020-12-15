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У Новому Роздолі рятувальники визволяли 3-річну дівчинку, яка зачинилася в квартирі

Вероніка Рой

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Рятувальники визволили 3-річну дівчинку, яка зачинила у квартирі у Новому Роздолі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

15 грудня рятувальники отримали повідомлення про те, що в на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул.С. Бандери, 3Б у Новому Роздолі зачинилась та не може самостійно відчинити двері квартири 3-річна дівчинка.

Як з’ясувалось, мати дівчинки не було вдома. Коли жінка повернулась і спробувала відчинити двері, зламала ключ в замку. Відтак мати одразу викликала рятувальників.

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Рятувальники за допомогою висувної драбини дісталися до другого поверху квартири. Дитина медичної допомоги не потребувала.

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