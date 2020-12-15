У Червонограді в квартирі виявили тіло чоловіка

У Червонограді рятувальники надали доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власника. 53-річний чоловік тривалий час не виходив на зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Так, 14 грудня о 21:59 на диспетчерський пункт «101» надійшло повідомлення, що в Червонограді на вул. Грінченка, 12 зачинився в помешканні та тривалий час не виходить на зв’язок власник квартири. Квартира на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

До місця події було направлено пожежно-рятувальну частини м. Червоноград. За допомогою висувної драбини рятувальники забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції. В помешканні було виявлено тіло 53-річний чоловіка без ознак життя. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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