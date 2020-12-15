Мешканку Львівщини, яка зникла ще у жовтні, знайшли мертвою

Безвісти зниклу 61-річну жінку, яка зникла ще цьогоріч у жовтні, знайшли мертвою у лісовому масиві на Золочівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
61-річна мешканка одного з сіл Буського району 16 жовтня вийшла з будинку свого брата в селі Побіч Золочівського району, однак додому не повернулась. До пошуків зниклої жінки залучалися поліцейські, кінологи, військовослужбовці, мисливці та небайдужі громадяни.
13 грудня тіло жінки без ознак життя було виявлено у лісовому масиві на Золочівщині, в п’яти кілометрах від будинку родича, де її бачили востаннє.
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Фото: поліція
Вероніка Рой