На Львівщині розшукують зниклу три тижні тому 61-річну жінку

Поліцейські Львівщини оголосили в розшук 61-річну Дарію Михайленко, яка зникла безвісти три тижні тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дарія Михайленко є жителькою села Теребежі Буського району. Жінка цьогоріч 16 жовтня вийшла з будинку свого брата в селі Побіч Золочівського району, однак додому не повернулась.

Прикмети: зріст 160-162 см, худорлявої статури, обличчя подовгасте, ніс прямий, губи тонкі, очі голубі, волосся коротке, кучеряве, фарбоване у вишневий колір, з сивиною.

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Була одягнена: куртка чорного кольору з капюшоном та поясом на застібку, джинси синього кольору, білий шарф, гумові чоботи чорного кольору.

Мала при собі жіночу сумку сірого кольору та пакет білого кольору, білі туфлі, одяг, паспорт громадянки України, пенсійне посвідчення.

Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування розшукуваної, прохання зателефонувати за номерами: 0679463423, (032)6421638 або 102.

Фото: поліція