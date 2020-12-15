До свята Миколая для дітей учасників АТО покажуть виставу просто неба

У переддень Миколая, 18 грудня, дітей учасників АТО/ООС запрошують на зимову виставу «Стежечка святого Миколая» від Першого театру під відкритим небом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На дітей чекають активні ігри з персонажами вистав, море позитивних емоцій та святковий настрій! Окрім цього, святий Миколай передав нашому Центру солодкі подарунки для чемних діток учасників АТО/ООС. Адже це особливий час, коли трапляються справжні дива, і коли кожен може потрапити у казку та стати її частинкою», –повідомили у Центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Подія відбудеться біля головної ялинки міста Львова на проспекті Свободи 18 грудня з 14:00 до 16:00 год. Орієнтовна кількість дітей-учасників вистави – 500. Передбачена реєстрація. Контактний номер телефону: 0679628325.

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Також з нагоди свята Миколая, Львівська міська рада надала одноразову матеріальну допомогу дітям загиблих/померлих учасників АТО/ООС.

Допомогу в розмірі 10 тис грн отримали 93 дітей. Як уточнили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, загальна сума виплат – 930 000 грн.

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Фото: ЛМР