ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Майдану

Колишній народній депутатці, активній учасниці Євромайдану, Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у справі щодо смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності у 2014 році. Про це пише УП.

«Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності», – написала Тетяна Чорновол 15 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Обвинувачення Чорновол вручили в Державному бюро розслідувань, яке у квітні 2020 року вже проводило у неї обшуки. Розслідування наразі закінчилося, справа пішла до суду.

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Згідно із текстом обвинувального акту, Чорновол підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, тобто умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

В акті йдеться, що Чорновол разом з іншими людьми причетна до смерті Володимира Захарова (1948 р.н.) на вулиці Липській, 10,( де був офіс «Партії регіонів»), куди 18 лютого 2014 року вдерлися протестувальники й спричинили пожежу.

Як писав Львівський портал, у квітні Тетяну Чорновол суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Додамо, що Тетяна Чорновол була депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії «Народний фронт».

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