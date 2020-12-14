На Львівщині 47-річний чоловік підстрелив свого знайомого

У місті Миколаїв, що на Львівщині, поліцейські затримали 47-річного чоловіка, що поранив з травматичної зброї свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 14 грудня близько п’ятої години ранку. За даними поліції, 47-річний мешканець міста Миколаїв, який є неодноразово судимий, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у свого знайомого. У результаті інциденту 40-річний постраждалий отримав поранення ноги гумовими кулями.

Поліцейські вилучили травматичну зброю у зловмисника. Чоловіка було затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події.

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