COVID забрав життя завідувача поліклініки Перемишлянської лікарні

У понеділок, 14 грудня, помер багаторічний завідувач районної поліклініки Перемишлянської районної лікарні Євген Марцинішко. Про це інформує Українське лікарське товариство у Львові.

«Він був доброю та чуйною людиною, мудрим керівником, хорошим медиком. Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття родині. Наша лікарська спільнота зазнала ще однієї важкої втрати», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили Львівському порталу в Українському лікарському товаристві, 65-річний медик помер від ускладнень COVID.

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Зазначимо, станом на початок листопада коронавірус на Львівщині діагностували 2964 медикам. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 33 медпрацівники.

Додамо, від ускладнень коронавірусу померло подружжя лікарів із Сокаля.

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