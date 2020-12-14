16 грудня у Львові вмикатимуть сирени

У середу, 16 грудня, з 14:50 год до 14:55 год у Львові перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Оповіщення буде навчальне, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть. Тож мешканців просять зберігати спокій. Також для визначення рівня та якості озвучення, проводитимуть електронне опитування.

«Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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В управлінні зауважили, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні («UA:Українське радіо» 103,3 МГц), а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення («UA:Львів» та «Перший Західний») та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Окрім того, у період з 15:00 год 16 грудня до 00:00 год 20 грудня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА проводитиме опитування мешканців щодо рівня озвучення території міста звуковими сигналами електричних сирен та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання. Мешканців запрошують взяти участь в опитуванні за посиланням.

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