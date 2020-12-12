Росія розширила санкції проти українців: додали Разумкова і «слуг народу»

Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від «Слуги народу». Про це пише УП.

Загалом у переліку вказано 849 фізичних осіб. В останню версію списку додали, в тому числі, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука, главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.

Також під російські санкції потрапили депутати президентської фракції «Слуга народу» Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

Реклама партнерів

Своєю чергою МЗС України вже висловило протест проти розширення переліку українців, стосовно яких Росія ввела так звані «спеціальні економічні заходи».

«МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах. Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права», – йдеться у заяві міністерства.

Як писав Львівський портал, у вересні Росія ввела «спеціальні економічні санкції» проти V президента України Петра Порошенка, екснардепа Святослава Вакарчука, нардепки зі Львова Софії Федини та ще низки парламентарів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.