Під час зіткнення на трасі Львів – Тернопіль легковику відірвало дах

Під час ДТП, яка сталась у суботу, 12 грудня, на Золочівщині, в автомобіля «Опель» повністю відірвався дах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, аварія виникла на трасі Львів – Тернопіль – Рава-Руська в одному зі сіл Золочівського району.

28-річний мешканець Золочева, керуючи автомобілем «Опель», зіткнувся з вантажівкою «Мерседес», за кермом якої перебував 52-річний львів’янин. Від зіткнення у легковика аж відірвався дах.

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Внаслідок ДТП травми отримали обидва водії, їх забрали у лікарню. Про стан постраждалих наразі нічого не відомо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини аварії.

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Фото: поліція