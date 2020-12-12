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На Львівщині суттєво побільшало водіїв, яких покарали за нетверезу їзду

Наталя Дуляба

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Із початку 2020 року на Львівщині притягнули до відповідальності 7004 водіїв, які керували автомобілями напідпитку. Це у 1,5 раза більше, аніж торік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

 

Від початку року поліцейські на Львівщині виявили та притягнули до відповідальності 7004 водіїв, які п’яними керували автомобілями. Цей показник зріс у 1,5 раза, адже торік вдалося покарати 4621 горе-водія.

Цьогоріч нетверезі водії вчинили вже 637 ДТП на території області, 94 із них – з потерпілими. Також 7 людей загинули внаслідок аварій.

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Оскільки наближається Новий рік та Різдво, правоохоронці закликають водіїв святкувати відповідально і не сідати за кермо, випивши.

«Нетверезий водій несе потенційну загрозу усім учасникам дорожнього руху. Навіть найменші дози алкоголю впливають на організм людини: порушується координація рухів, швидкість реакції, зір. Це обов’язково впливає на керування автомобілем – водій не може адекватно оцінювати дорожню обстановку, вчасно реагувати на її зміни, що призводить до ДТП, іноді й з летальними наслідками. В жодному разі не сідайте за кермо, якщо перебуваєте у нетверезому стані», – наголошують у поліції.

Водночас мешканців Львівщини заохочують повідомляти правоохоронців про п’яних водіїв на дорозі. Для цього варто лише зателефонувати за номером «102».

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