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З початку року на Львівщині п’яні водії скоїли понад 600 ДТП

Вероніка Рой

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З початку 2020 року нетверезі водії вчинили 615 ДТП на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За інформацією патрульної поліції Львівської області, станом на початок грудня на території області трапилася 615 ДТП за участі нетверезих водіїв. З них 91 аварій з постраждалими, в яких загинуло семеро осіб і травмовано 124 осіб. 97% нетверезих водіїв – чоловіки.

На території Львівщини поліцейські за 11 місяців склали 2900 протоколів на нетверезих водіїв. Більшість порушень на дорозі скоюють п’яні водії у віці до 35 років.

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Також уже шість місяців на базі Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень, що на вулиці Кульпарківській, 95 працює кабінет для проведення медичних оглядів водіїв.

«За півроку місяців роботи у кабінеті провели 1138 оглядів нетверезих водіїв. Переважна більшість обстежених водіїв перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Таких водіїв виявилось 189, алкогольне сп’яніння зафіксували у 131 водія, іще п’ятеро водіїв перебували під дією як алкоголю, так і наркотиків», – зазначають у ЛОДА.

Кабінет працює цілодобово, у ньому чергують позмінно бригади, що складаються із 7 лікарів та 6 медсестер. На роботу кабінету скерували 867 тисяч гривень. Огляд водіїв роблять у присутності поліції.

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