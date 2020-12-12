На Львівщині прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

У неділю, 13 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем і мокрим снігом, а також ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°C. Вітер змінний, 7-12 м/с.

Хмарно, мокрий сніг із дощем. Вранці на Львівщині прогнозують туман видимістю 200-500 м, на дорогах буде ожеледиця.

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Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки і переходити дорогу лише у спеціально встановлених місцях. Натомість водіїв просять бути максимально обережними за кермом: дотримуватись швидкісного режиму й не гальмувати різко.

Детальніше про те, як не травмуватися під час ожеледиці, читайте за цим посиланням.

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