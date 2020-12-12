Львівська бодібілдерка побореться за перемогу на Чемпіонаті світу

Дворазова чемпіонка світу у категорії «фітнес-бікіні» Оксана Бригідир змагатиметься за перемогу на змаганнях Elite Pro 12. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

За перемогу на чемпіонаті світу професіоналів Elite Pro 12, що проходить в Іспанії, побореться львів’янка Оксана Бригідир. Виступатиме вона у категорії фітнес-бікіні.

Чемпіонський титул Оксана Бригідир виборювала вже двічі: у 2015-му та 2018 році. До переходу в Elite Pro спортсменка неодноразово виборювала нагороди на Arnold Classic Europe.

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Зазначимо, що Міжнародні змагання Arnold Classic Europe з бодібілдингу (серед аматорів) та чемпіонат світу серед професіоналів Elite Pro 12 проходять цими днями в Іспанії у місті Санта Сусанна. Україну на них представляють загалом 18 спортсменів.

Arnold Classic – авторитетний серед бодібілдерів турнір. Його заснував Арнольд Шварценеггер у 1989 році. У Європі змагання вперше провели у 2011 році.

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