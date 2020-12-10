У Львові – ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними

Львівська міська рада просить усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними через складні погодні умови, зокрема, утворення ожеледиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Комунальні служби міста працюють, аби забезпечити проїзд на магістральних дорогах, підйомах та спусках.

Станом на 08.00 год ранку в місті до механізованого прибирання залучено: у Шевченківському районі – 5 піскорозкидувачів, у Галицькому — 5 піскорозкидувачів, у Сихівському — 5 піскорозкидувачів, у Франківському — 4 піскорозкидувачі та один трактор, у Личаківському — 5 піскорозкидувачів, у Залізничному — 5 піскорозкидувачів та 2 посипальні трактори.

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«Маємо зараз несприятливі погодні умови — падає мокрий сніг, дощ, це все одразу примерзає і на дорогах утворюється ожеледь. По місту працюють комунальники, також виїхала техніка. Але ми просимо усіх водіїв та пішоходів бути максимально обережними. Також просимо залишати інформацію на «Гарячій лінії міста» про усі складні ділянки доріг, аби служби могли оперативно реагувати.

Протягом дня до прибирання міста буде залучена техніка, працюватимуть двірники. Також звертаємось до керівників ОСББ, управляючих компаній, аби вони забезпечили порядок і чистоту на території, яку обслуговують», — зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Як запевняють на «Гарячій лінії міста», усі звернення мешканців оперативно передають комунальним службам для реагування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщину насувається сніг із дощем.