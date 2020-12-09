На Львівщину насувається сніг із дощем

Завтра, 10 грудня, по місту Львову та Львівській області на дорогах очікується ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 1580 для оперативного реагування відповідних служб.

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За даними Sinoptik, у четвер, 10 грудня, на Львівщині очікується мокрий сніг. Температура повітря від 0 до 2 градусів тепла.

У п’ятницю на зміну снігу прийде дощ. Денна температура повітря підніметься до 5 градусів тепла.