Мешканців Львівщини закликають купувати легальні новорічні ялинки з «паспортами»

Мешканців Львівщини закликають купувати легальні новорічні ялинки і перевіряти їхні «паспорти». Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управління лісового та мисливського господарства.

Так, кожне деревце, яке продається, має мати спеціальний чип.

«Відпуск новорічних ялинок буде проводитись по товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс). Реалізації підлягають новорічні ялинки із обов’язковим маркуванням пластиковими бірками або самоклеючими стрічками зі штрих-кодом», – зазначають у ОУЛМГ.

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Перевірка походження легальності ялинки відбувається через введення номеру із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті www.ukrforest.com/check. У випадку, якщо інформація на сайті відсутня це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.

Загалом лісогосподарським підприємствам Львівського ОУЛМГ на ялинкову кампанію 2020- 2021 років дозволено заготовити 17,38 тис. штук новорічних ялинок, що дозволить повністю задовільнити попит на новорічні деревця.

Львівська міська рада вже визначила місця торгівлі новорічними ялинками на ринках міста. Орієнтовні ціни на ялинки 1-3м будуть становити від 100 до 300 грн.

Для реалізації новорічних ялинок лісівники облаштують торгівельні майданчики в районах області. Також реалізація ялинок буде проводитися з дворів лісництв, лісгоспів, на ринках районного та місцевого значення та в місті Львові.

Водночас наголошується, що на автодорогах, залізничних та автобусних станціях будуть створені тимчасові пости з працівників лісової охорони, правоохоронних органів, органів екобезпеки для перевірки законності придбання та перевезення новорічних ялинок.

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