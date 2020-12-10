Без жодного розрізу. Робот Da Vinci прооперував першого пацієнта у Львові

За допомогою унікального робота-хірурга Da Vinci у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги прооперували людину. Про це повідомив головний лікар лікарні Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олега Самчука, завдяки роботу ліквідовано грижу діафрагми у 50-річного жителя Львівщини.

«Все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи. Щасливчиком став 50-річний житель Бродів. Він звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати», – повідомив Олег Самчук.

Хірург під час втручання був за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом «рукам» робота, якими лікар керував на відстані, той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику. Пацієнт уже в свідомості. Все минуло добре.

За даними Львівської міськради, операцію, котра тривала 6 годин, проводила команда хірургів, до якої увійшли Артур Гураєвський, Андрій Стасишин, Віталій Колодій, Андрій Дворакевич.

«Ми дякуємо всій команді хірургів — Артуру Гураєвському, Андрію Стасишину, Віталію Колодію, нашому колезі і доброму другу, хірургу Андрію Дворакевичу, а також всій нашій анестезіологічній службі, яку очолював Віктор Юрченко, нашим медичним та молодшим медичним сестрам, всім, хто брав участь в операції», — зазначають в адміністрації лікарні.

Таку операцію у Львові провели вперше і львівська лікарня швидкої медичної допомоги стала першою серед неприватних медичних установ в Україні, де пацієнта прооперували з допомогою хірургічної роботизованої системи Da Vinci.

Як пояснюють медики, такий сучасний робот-хірург дає не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин пацієнта через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді.

Роботизовано система Da Vinci складається з трьох елементів. Це консоль хірурга — робоче місце хірурга, що працює з допомогою спеціальних джойстиків та високоточних інструментів, консоль пацієнта — руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів, а також 3D-візуалізаційна система, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.

Робот-хірург у державних комунальних лікарнях є лише у Львова. Його лікарні на початку листопада подарувала поштово-логістична група компаній Meest.

Фото: ЛМР