Під варту взяли львів’янина, який обігрівачем вклав на лікарняне ліжко товариша по чарці

Львів’янина, який під час пиятики завдав тяжких ушкоджень своєму 40-річному знайомому, взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився 3 грудня цього року на вул. Лисенка. Під час побутового конфлікту після спільного розпивання алкогольних напоїв між 60-річним підозрюваним та його 40-річним знайомим виникла бійка. Фігурант справи заподіяв знайомому тяжкі тілесні ушкодження побутовим обігрівачем. Наразі останній перебуває в лікарні.

Чоловіку повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому (ч.1 ст.121 ККУ).

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За клопотанням прокурора підозрюваному судом обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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