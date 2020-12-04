У Львові чоловік жорстоко побив товариша по чарці

У Львові 60-річний чоловік під час розпивання алкоголю побив свого знайомого. Тепер за скоєне зловмиснику загрожу до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

3 грудня о 22.05 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони госпіталізували 40-річного львів’янина з важкими травмами. Правоохоронці встановили, що скоєння злочину причетний 60-річний львів’янин.

Інцидент трапився ввечері 3 грудня під час розпивання спиртних напоїв у квартирі на вулиці Лисенка між пенсіонером та його знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник побив 40-річного чоловіка, завдавши йому важких тілесних ушкоджень.

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4 грудня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере 60-річному зловмиснику запобіжний захід.

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Фото: поліція