ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чоловік жорстоко побив товариша по чарці

Вероніка Рой

|

У Львові 60-річний чоловік під час розпивання алкоголю побив свого знайомого. Тепер за скоєне зловмиснику загрожу до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

3 грудня о 22.05 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони госпіталізували 40-річного львів’янина з важкими травмами. Правоохоронці встановили, що скоєння злочину причетний 60-річний львів’янин.

Інцидент трапився ввечері 3 грудня під час розпивання спиртних напоїв у квартирі на вулиці Лисенка між пенсіонером та його знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник побив 40-річного чоловіка, завдавши йому важких тілесних ушкоджень.

Реклама партнерів

4 грудня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере 60-річному зловмиснику запобіжний захід.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...