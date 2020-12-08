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Житель Львівщини відбувся умовним терміном за вирубку лісу у заповіднику

Андрій Котенський

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Житель Турківщини отримав умовний термін за незаконну вирубку лісу на території природно-заповідного фонду. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

 

За даними відомства, 37-річний житель села Шандровець Турківського району, у середині листопада цього року незаконно зрізав та перевозив деревину породи «Смерека» на території природно-заповідного фонду, чим завдав матеріальну шкоду інтересам держави.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним в скоєнні злочину та призначено  покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком.

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Впродовж цього часу він зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на початку грудня, на Сколівщині поліцейські вилучили вантажівку з незаконно зрубаним лісом.

В ООН занепокоєні знищенням Карпатських пралісів.

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