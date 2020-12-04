На Львівщині продовжується незаконна вирубка лісу

На Сколівщині поліцейські виявили і вилучили вантажівку з нечипованою деревиною – відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили слідчі Сколівського відділення поліції, 29-річний місцевий мешканець перевозив понад 30 незаконно зрубаних смерек. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці виявили вантажівку з нечіпованим зрубом на узбіччі сільської дороги поблизу села Опорець.

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Під час огляду правоохоронці виявили понад 30 колод без відповідних пластикових бірок, передбачених для електронного обліку зрубаної деревини.

Зрубані дерева, вантажний автомобіль «КАМАЗ», а також дві бензопили марки «Штіль» були вилучені.

Відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає покарання – штраф, або навіть позбавлення волі – до трьох років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в ООН занепокоєні знищенням Карпатських пралісів.

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