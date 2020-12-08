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Брейкданс включили до програми Олімпіади-2024

Соломія Головіна

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Міжнародний олімпійський комітет додав до програми літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі чотири дисципліни: серфінг, брейкданс, скелелазіння та скейтбординг. Про це повідомляє Громадське.

 

Також серед планів комітету зробити Олімпійські ігри «більш гендерно збалансованими, молодшими та більш міськими». Так, МОК рекомендує, щоб в Олімпіаді-2024 брали участь 50% чоловіків та 50% жінок. В Олімпіаді-2020 в Токіо, яку перенесли на наступний рік, беруть участь 48,8% жінок. У порівнянні з Токіо-2020 зросте кількість змішаних гендерних змагань — із 18 до 22.

Також комітет зменшує загальну квоту спортсменів, які можуть брати участь у змаганнях, до 10 500. У Токіо змагатимуться 11 092 спортсмени. Це призведе до зменшення офіційних осіб від команд. Обіцяють, що скорочення буде пропорційне й зосереджуватиметься на тих видах спорту, на які найменше вплине скорочення. Зокрема скорочення відбудеться у важкій атлетиці та боксі.

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Літні Олімпійські ігри у 2024 році відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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