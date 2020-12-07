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У багатоповерхівці на Сихові горів ліфт

Наталя Дуляба

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Семеро рятувальників гасили пожежу, що виникла у ліфті 9-поверхівки на просп. Червоної Калини, 77. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Встановлено, що пожежа сталась у неділю, 6 грудня, орієнтовно о 14:54 год. Займання виникло у ліфтовій шахті житлового будинку на просп. Червоної Калини, 77, що на Сихові.

Рятувальникам вдалось швидко локалізувати пожежу та запобігти подальшому поширенню полум’я. Вогонь загасили о 15:07 год.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. До гасіння пожежі залучили 7 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі всі обставини та причина виникнення займання встановлюються.

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