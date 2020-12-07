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На Сихові затримали водія, рівень алкоголю в крові якого у 19 разів перевищував норму

Вероніка Рой

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У понеділок вночі, 7 грудня, у Львові на проспекті Червоної Калини затримали п’яного водія, рівень алкоголю в крові якого перевищує допустиму норму у 19 разів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

О пів на третю ночі патрульні зупинили на проспекті Червоної Калини за порушення ПДР автомобіль Volkswagen Crafter. Водій автівки мав ознаки сп’яніння, але заперечував, що вживав алкоголь.

«Чоловік погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Коли все вже було готове до проходження тесту, зізнався, що кілька днів вживає алкоголь через сімейні обставини. Алкотестер показав результат – 3,81 проміле, що в понад 19 разів перевищує допустиму норму», – розповіли у патрульній поліції.

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На водія склали протокол за ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульні додають, що за добу затримали 20 нетверези водіїв.

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