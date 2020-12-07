На Львівщині втонуло двоє військових

Двоє чоловіків, які втонули у озері на Яворівському полігоні, виявились військовими. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Тіла 54-річного прапорщика з селища Шкло та 51-річного старшини із села Калитяки підняли на поверхню в неділю, 6 грудня, близько 10.00.

У пошуках брали участь водолази, а також військові.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що у ставку села Старичі під час риболовлі втонуло двоє чоловіків.

Обставини трагедії встановлюють.

Не виключено, що люди провалились під воду під час риболовлі на крихкому льоду.

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Фото: Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області