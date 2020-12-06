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На Львівщині втонули двоє чоловіків

Андрій Котенський

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У ставку села Старичі Яворівського району Львівщину втонуло двоє чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними рятувальників, повідомлення про потопельників надійшло 5 грудня о 16:30.

Як виявилось, у селі Старичі Яворівського району, в ставку під  час риболовлі, втопилися дві особи.

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На місці події для пошуку тіл працювала аварійно-рятувальна водолазна група Львівської центральної рятувально-водолазної служби. О 22:40 пошуки тіл були припинені і були продовжені сьогодні, 6 грудня. Близько, 11.00  рятувальники знайшли обидва тіла.

Обставини трагедії встановлюють.

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