Головою Львівської райради обрали 26-річного Андрія Сулима

У понеділок, 7 грудня, у приміщенні Пустомитівської районної ради провели перше засідання Львівської районної ради. Під час сесії було обрано голову ради. Ним став 26-річний кандидат від партії «Європейська Солідарність» Андрій Сулим, передає Львівський портал.

На посаду голови Львівської райради було висунуто троє кандидатів: Андрій Сулим (партія «Європейська солідарність»), Михайло Сидорович (партія «Самопоміч»), Галина Маївка (партія «Голос»). За Андрія Сулима свої голоси віддав 41 депутат.

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Зазначимо, депутатами Львівської районної ради стали 64 представники 5 політичних партій: «ЄС» (30 депутатів), «Самопоміч» (13 депутатів), «Голос» (9 депутатів), «Свобода» (7 депутатів), «Слуга народу» (5 депутатів).

Під час першого засідання Львівської райради було обрано і голів фракцій. Зокрема головою фракції від «ЄС» став Тарас Жеребецький, від «Самопомочі» – Іван Мовчан, від «Голосу» – Галина Маївка, від «Свободи» – Ярина Вайда та від «Слуги народу» – Андрій Марко.

Додамо, що новообраний голова Львівської районної ради Андрій Сулим родом зі Львова. Одружений, має доньку. Андрій Сулим має аграрну та юридичну освіту. Також працював в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА. Опісля зайнявся бізнесом у галузі легкої промисловості.

Нагадаємо, у липні цьогоріч Верховна Рада підтримала проєкт про ліквідацію існуючих районів, а замість них утворити нові. Таким чином на Львівщині буде 7 укрупнених районів замість 20-ти: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Золочівський, Яворівський, Стрийський та Самбірський. Відповідно кожен район матиме свою районну раду.

Фото: скріншот з відео