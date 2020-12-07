Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У вівторок, 8 грудня, мешканці десятка вулиць у Львові залишаться без води, а жителі ще 12 вулиць отримуватимуть воду і пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Через реконструкцію вул. С. Бандери 8 грудня «Львівводоканал» змушений призупинити подачу воду частині львів’ян. Із 09:00 до 19:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:
- Архітекторська – всі будинки
- Глибока – всі будинки
- Єфремова – буд. №20-32, 1-37
- Карпінського –всі будинки
- Київська – всі будинки
- Коновальця – буд. №4-20, 1-23
- Новий Світ – всі будинки
- Русових – всі будинки
- Бандери – всі будинки
- Японська – всі будинки
Також протягом усього дня воду із пониженим тиском подаватимуть жителям таких вулиць:
- Антоновича – всі будинки
- Бібліотечна – всі будинки
- Брюллова – всі будинки
- Вербицького – всі будинки
- Дорошенка – всі будинки
- Здоров’я – всі будинки
- Богуна – всі будинки
- Київська – всі будинки
- Кольберга – всі будинки
- Коновальця – буд. №25, №22 і до кінця вулиці
- Нечуя-Левицького – всі будинки
- Чупринки – всі будинки
Львів’ян закликають заздалегідь зробити необхідний запас води.
Також у «Львівводоканалі» нагадують: після завершення ремонтних робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому у цей момент вода може тимчасово забарвитись окисом заліза (іржею), який змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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Наталя Дуляба