Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У вівторок, 8 грудня, мешканці десятка вулиць у Львові залишаться без води, а жителі ще 12 вулиць отримуватимуть воду і пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Через реконструкцію вул. С. Бандери 8 грудня «Львівводоканал» змушений призупинити подачу воду частині львів’ян. Із 09:00 до 19:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

Архітекторська – всі будинки

Глибока – всі будинки

Єфремова – буд. №20-32, 1-37

Карпінського –всі будинки

Київська – всі будинки

Коновальця – буд. №4-20, 1-23

Новий Світ – всі будинки

Русових – всі будинки

Бандери – всі будинки

Японська – всі будинки

Також протягом усього дня воду із пониженим тиском подаватимуть жителям таких вулиць:

Реклама партнерів

Антоновича – всі будинки

Бібліотечна – всі будинки

Брюллова – всі будинки

Вербицького – всі будинки

Дорошенка – всі будинки

Здоров’я – всі будинки

Богуна – всі будинки

Київська – всі будинки

Кольберга – всі будинки

Коновальця – буд. №25, №22 і до кінця вулиці

Нечуя-Левицького – всі будинки

Чупринки – всі будинки

Львів’ян закликають заздалегідь зробити необхідний запас води.

Також у «Львівводоканалі» нагадують: після завершення ремонтних робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому у цей момент вода може тимчасово забарвитись окисом заліза (іржею), який змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.