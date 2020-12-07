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Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У вівторок, 8 грудня, мешканці десятка вулиць у Львові залишаться без води, а жителі ще 12 вулиць отримуватимуть воду і пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

 

Через реконструкцію вул. С. Бандери 8 грудня «Львівводоканал» змушений призупинити подачу воду частині львів’ян. Із 09:00 до 19:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

  • Архітекторська – всі будинки
  • Глибока – всі будинки
  • Єфремова – буд. №20-32, 1-37
  • Карпінського –всі будинки
  • Київська – всі будинки
  • Коновальця – буд. №4-20, 1-23
  • Новий Світ – всі будинки
  • Русових – всі будинки
  • Бандери – всі будинки
  • Японська – всі будинки

Також протягом усього дня воду із пониженим тиском подаватимуть жителям таких вулиць:

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  • Антоновича – всі будинки
  • Бібліотечна – всі будинки
  • Брюллова – всі будинки
  • Вербицького – всі будинки
  • Дорошенка – всі будинки
  • Здоров’я – всі будинки
  • Богуна – всі будинки
  • Київська – всі будинки
  • Кольберга – всі будинки
  • Коновальця – буд. №25, №22 і до кінця вулиці
  • Нечуя-Левицького – всі будинки
  • Чупринки – всі будинки

Львів’ян закликають заздалегідь зробити необхідний запас води.

Також у «Львівводоканалі» нагадують: після завершення ремонтних робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому у цей момент вода може тимчасово забарвитись окисом заліза (іржею), який змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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