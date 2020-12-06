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У Львові помер пасажир тролейбуса

Андрій Котенський

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У Львові на тролейбусній зупинці площі Кропивницького помер 67-річний чоловік, якому стало зле у тролейбусі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба ЛКП «Львівелектротранс».

 

За даними відомства, інцидент стався 6 грудня, на тролейбусному маршруті №32. Тролейбус рухався у напрямку центру до «Університету». У той момент, доїжджаючи до зупинки «пл. Кропивницького» водій зауважив у дзеркалі огляду салону, чоловіка, якому стало погано.

Водій негайно викликав карету швидкої медичної допомоги. На жаль, прибувши на місце події медики констатували смерть.

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За попередньою інформацією від родичів, до цього часу 67-річний чоловік уже двічі переніс інфаркт.

Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 грудня на Сихові загинула пасажирка трамвая.

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Фото: Варта1

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