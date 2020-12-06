На Сихові через візок загинула пасажирка трамвая?

На Сихові загинула пасажирка трамвая. Ймовірною причиною смерті став «забутий» у салоні візок, який жінка не відпустила коли зачинялися двері після висадки пасажирів. Про це повідомляють очевидці трагедії у спільноті «Варта1» передає кореспондент Львівського порталу.

«Бабця виходила з трамвая з кравчучкою. Водій закрила двері, кравчучка залишилась в трамваї, а бабця її не відпустила. От і протягнув трамвай бабцю на той світ», – йдеться у повідомленні Руслана Яцишина.

За даними ЛКП «Львівелектротранс», трагедія сталася, 5 грудня, близько 17.40 на проспекті Червоної Калини, коли жінка вийшла та зазнала смертельного травмування через падіння.

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«Жінка 79 років вийшла на зупинці «Дитяча поліклініка» з вагону трамвайного маршруту № 8, який прямував до центру. Не втримавши рівновагу, жінка впала на колію і від отриманих травм загинула. Прибувши на місце події, медики констатували смерть», – таку попередню інформацію оприлюднили у пресслужбі Львівській мерії.

За фактом події у ЛКП «Львівелектротранс» призначене службове розслідування.Обставини події з’ясовують правоохоронці.