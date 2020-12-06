ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові через візок загинула пасажирка трамвая?

Андрій Котенський

|

На Сихові загинула пасажирка трамвая. Ймовірною причиною смерті став «забутий» у салоні візок, який жінка не відпустила коли зачинялися двері після висадки пасажирів. Про це повідомляють очевидці трагедії у спільноті «Варта1» передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Бабця виходила з трамвая з кравчучкою. Водій закрила двері, кравчучка залишилась в трамваї, а бабця її не відпустила. От і протягнув трамвай бабцю на той світ», – йдеться у повідомленні Руслана Яцишина.

За даними ЛКП «Львівелектротранс», трагедія сталася, 5 грудня, близько 17.40 на проспекті Червоної Калини, коли жінка вийшла та зазнала смертельного травмування через падіння.

Реклама партнерів

 

«Жінка 79 років вийшла на зупинці «Дитяча поліклініка» з вагону трамвайного маршруту № 8, який прямував до центру. Не втримавши рівновагу, жінка впала на колію і від отриманих травм загинула. Прибувши на місце події, медики констатували смерть», – таку попередню інформацію оприлюднили у пресслужбі Львівській мерії.

За фактом події у ЛКП «Львівелектротранс» призначене службове розслідування.Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...