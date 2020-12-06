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Під колесами легковика загинув львів’янин

Андрій Котенський

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На трасі Київ–Чоп під колесами легковика загинув 36-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці, 5 грудня о 07:35. На автодорозі Київ–Чоп, поблизу села Хоросно Пустомитівського району, 21-річний водій автомобіля «Шкода Фабіа» мешканець села Розвадів, здійснив наїзд на 36-річного пішохода, мешканця м. Львова.

Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

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Обставини події встановлюються

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