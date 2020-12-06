На Львівщині штормове попередження

На Львівщині оголосили штормове попередження через пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України

За даними УкрГідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов’ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники зазначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Реклама партнерів

Раніше повідомлялось, що Україну накриє антициклон. Якої погоди чекати у найближчі дні дивіться тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.